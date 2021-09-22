У Києві 17-річна дівчина стрибнула з балкона на 25 поверсі: патрульний схопив її в останній момент (моторошне відео)

У Києві 17-річна дівчина стрибнула з балкона на 25 поверсі: патрульний схопив її в останній момент (моторошне відео)

Дівчина розповіла поліцейським, що її родина переживає певні проблеми, які дуже її хвилюють.

У Києві 17-річна дівчина стрибнула з балкона на 25 поверсі, але патрульний схопив її в останній момент.

Пригода сталася на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі столиці.

Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції Києва.

Поліція також оприлюднила відео, від якого у жилах холоне кров.

Цей виклик патрульні Олексій Савкін та Володимир Кияниця, отримали від очевидця - "Дитина сидить, звісивши ноги з 25-го поверху будинку, що на вулиці Ревуцького".

Поліцейські швидко піднялися на загальний балкон, де сиділа дівчина, та спробували почати з нею розмову. Зазвичай це допомагає у подібних ситуаціях, але не цього разу — на контакт вона не пішла.

У якийсь час, раптово, просто на очах у патрульних, дівчинка вислизнула з огорожі вниз і повисла на руках. Патрульний Савкін не розгубився — миттю схопив її та затягнув на балкон.

Трохи заспокоївшись, дівчина розповіла напарникам, що її родина наразі переживає певні проблеми, які дуже її хвилюють.

Цей день запам’ятається патрульним на все життя.

Нагадаємо, у Харкові 15-річна дівчинка на очах у подруги зробила селфі та стрибнула з даху.

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