У Києві 16-річний юнак порізав ножем 18-річну дівчину і побив її друга

За скоєне парубкові загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві 16-річний юнак побив хлопця і вдарив ножем у живіт дівчину, яка заступилася за постраждалого.

Про це передає поліція Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення про бійку на одній з вулиць Подолу. Як виявилося, 16-річний юнак спровокував конфлікт із компанією молодих людей, що відпочивали поруч. Спочатку хуліган побив хлопця, а коли за нього заступилась 18-річна дівчина – вдарив її ножем у живіт і втік.

Дівчину у вкрай важкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі її стан стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів.

Нападника розшукали. Ним виявився 16-річний студент столичного коледжу.

Затриманий нападник

За результатами обшуку в його оселі слідчі вилучили одяг, в якому він був на момент вчинення злочину, ножі, кастет та інші речові докази.

Вилучені речі / Фото: Поліція Києва / Facebook

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За скоєне парубкові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві в неділю, 7 квітня, біля фунікулера, п'яний 30-річний чоловік, який виявився працівником УДО, причепився до компанії неповнолітніх і під час конфлікту штовхнув одного з хлопців. Той упав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї.

Мати вбитого у фунікулері 16-річного хлопця розповіла щемливі подробиці. За її словами, нападник запитав, "чи готовий син захищати Україну".

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