У Києві 16-річний юнак порізав ножем 18-річну дівчину і побив її друга

За скоєне парубкові загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Києві 16-річний юнак побив хлопця і вдарив ножем у живіт дівчину, яка заступилася за постраждалого.
Про це передає поліція Києва.
До столичної поліції надійшло повідомлення про бійку на одній з вулиць Подолу. Як виявилося, 16-річний юнак спровокував конфлікт із компанією молодих людей, що відпочивали поруч. Спочатку хуліган побив хлопця, а коли за нього заступилась 18-річна дівчина – вдарив її ножем у живіт і втік.
Дівчину у вкрай важкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі її стан стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів.
Нападника розшукали. Ним виявився 16-річний студент столичного коледжу.
За результатами обшуку в його оселі слідчі вилучили одяг, в якому він був на момент вчинення злочину, ножі, кастет та інші речові докази.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За скоєне парубкові загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Києві в неділю, 7 квітня, біля фунікулера, п'яний 30-річний чоловік, який виявився працівником УДО, причепився до компанії неповнолітніх і під час конфлікту штовхнув одного з хлопців. Той упав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї.
Мати вбитого у фунікулері 16-річного хлопця розповіла щемливі подробиці. За її словами, нападник запитав, "чи готовий син захищати Україну".
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