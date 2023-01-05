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У Києві 16-річний хлопець випав з вікна квартири на 20 поверсі

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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У Києві 16-річний хлопець випав з вікна квартири на 20 поверсі

фото ілюстративне / Фото: pixabay.com

Підліток загинув на місці падіння.

Сьогодні, 5 січня, у Києві 16-річний хлопець випав з вікна квартири на 20 поверсі на вулиці Клавдіївській. Внаслідок падіння підліток загинув на місці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Сьогодні до столичної поліції надійшла інформація про падіння хлопця із багатоповерхівки. Попередньо правоохоронці встановили, що 16-річний парубок впав з вікна квартири на 20 поверсі. Зараз поліцейські спілкуються з рідними та близькими загиблого, опитують сусідів та ймовірних очевидців, аби з’ясувати причини та обставини події", - йдеться у повідомленні.

Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій, події буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині з вікна 7 поверху випав 4-річний хлопчик. Медики, які прибули на місце події, намагалися реанімувати дитину, але вона померла.

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Дата публікації
Перегляди
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