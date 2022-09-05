У Києві 16-річні дівчата побили однокласницю просто посеред вулиці: розпочато розслідування (фото)

Напередодні інциденту між дівчатами виникла сварка, у ході якої двоє з них вирішили покарати подругу – спочатку бризнули балончиком в обличчя, а потім побили.

У Києві 16-річні дівчата побили однокласницю просто посеред вулиці.

Столичні слідчі розпочали досудове розслідування щодо неповнолітніх киянок.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Напередодні інциденту між дівчатами виникла сварка, у ході якої двоє з них вирішили покарати подругу – спочатку бризнули балончиком в обличчя, а після завдали тілесні ушкодження. Дії порушниць кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб. Їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі", - розповіли у поліції.

До поліції Києва із заявою звернувся чоловік, який повідомив, що його неповнолітню доньку побили однокласниці. Правоохоронці Дарницького управління поліції одразу зареєстрували подію та розпочали перевірку.

Згодом поліцейські виявили у мережі Інтернет відео інциденту, що дало змогу кваліфікувати дії зловмисниць за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото: Поліція Києва / Facebook

У ході досудового розслідування поліцейські встановили учасниць конфлікту та з’ясували, що усі троє навчаються у одному закладі освіти. Відомо, що напередодні бійки між дівчатами неодноразово виникали конфлікти. Під час чергового з’ясування відносин дві подруги принижували та цькували однокласницю, штовхали її, після чого бризнули в обличчя балончиком та побили. Очевидці інциденту знімали дії дівчат на відео, яке згодом розмістили у соціальних мережах.

За фактом хуліганських дій, вчинених 16-річними дівчатами, слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують матеріали для повідомлення їм про підозру. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Ірпені на Київщині неадекватний оголений чоловік кидався з ножицями на людей і кричав "Росіє, забери мене". Інцидент стався у дворі багатоповерхівки.

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