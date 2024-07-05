У Києві 16-річна тіктокерка танцювала під російський трек біля меморіалу Героїв Небесної Сотні: як її покарали

Дівчина приїхала з Харкова до Києва, де на Майдані Незалежності, біля меморіалу Героїв Небесної Сотні, станцювала під російський реп та опублікувала відео у TikTok.

У Києві 16-річна тіктокерку з Харкова танцювала під російський реп біля меморіалу Героїв Небесної Сотні та опублікувала відео у своєму TikTok. Відео обурило користувачів мережі та викликало хвилю відповідних коментарів. На один з таких коментарів, стосовно того, що вона "стрибає" під російський трек біля меморіалу, авторка відповіла: "І що". А на запитання, коли вона перепросить, блогерка відповіла: "Коли рак на горі свисне".

Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 16-річну блогерку.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Неповнолітня разом з матір’ю приїхала на декілька днів до столиці й, перебуваючи на Майдані Незалежності, засняла свої дії на відео та виклала в одній з соціальних мереж. Під час моніторингу співробітники Шевченківського управління поліції виявили зазначену публікацію та розпочали за вказаним фактом перевірку.

Дільничні офіцери поліції за сприяння фахівців кримінального аналізу розшукали порушницю та склали стосовно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Нагадаємо, що Мережею шириться відео, на якому дві любительки "рускіх пєсєн" побили у Львові 9-річного хлопчика на дитячому майданчику, що на Левандівці.

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