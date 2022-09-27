У Києві 16-річна студентка жорстоко побила 13-річну дівчинку посеред вулиці: як її покарають

У Києві на початку вересня 16-річна студентка на майданчику жорстоко побила свою 13-річну знайому. Між дівчатами виник словесний конфлікт, а потім кривдниця вдарила потерпілу по обличчю, схопила за волосся та повалила на землю.

Про це повідомили в поліції Києва.

Один із очевидців зняв інцидент на мобільний телефон та анонімно виклав у Мережі. Відеоматеріал використали у якості речового доказу вчинення злочину.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побоїв і катування. Неповнолітній повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст. 126 КкУ - побої і мордування.

Санкція статті передбачає сплату штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Досудове розслідування триває.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві чоловік під час сімейної сварки зачинився із жінкою в оселі, побив її, зробив зашморг на стелі та вимагав, щоб вона наклала на себе руки, погрожуючи ножом. Тепер він постане перед судом.

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