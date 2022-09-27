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У Києві 16-річна студентка жорстоко побила 13-річну дівчинку посеред вулиці: як її покарають

У Києві 16-річна студентка жорстоко побила 13-річну дівчинку посеред вулиці: як її покарають

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У Києві 16-річна студентка жорстоко побила 13-річну дівчинку посеред вулиці: як її покарають

Фото: Поліція Києва

Стало відомо, що загрожує кривдниці.

У Києві на початку вересня 16-річна студентка на майданчику жорстоко побила свою 13-річну знайому. Між дівчатами виник словесний конфлікт, а потім кривдниця вдарила потерпілу по обличчю, схопила за волосся та повалила на землю.

Про це повідомили в поліції Києва.

Один із очевидців зняв інцидент на мобільний телефон та анонімно виклав у Мережі. Відеоматеріал використали у якості речового доказу вчинення злочину.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побоїв і катування. Неповнолітній повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст. 126 КкУ - побої і мордування.

Санкція статті передбачає сплату штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Досудове розслідування триває.

© Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
© Поліція Києва
Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві чоловік під час сімейної сварки зачинився із жінкою в оселі, побив її, зробив зашморг на стелі та вимагав, щоб вона наклала на себе руки, погрожуючи ножом. Тепер він постане перед судом.

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