У Києві 14-річний школяр розповсюджував дитяче порно: фото, відео

У Києві 14-річний школяр розповсюджував дитяче порно. Підліток створив телеграм-канал, через який розповсюджував заборонені матеріали, зокрема й порнографічного характеру. За видалення таких публікацій він вимагав гроші.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Черкаській області.

До черкаських правоохоронців надійшло повідомлення від батьків про те, що в одному з телеграм-каналів розповсюджено фотографії їхніх дітей та інша особиста інформація, зокрема й порнографічного характеру. Після публікування таких постів з дітей зловмисник вимагав гроші за їхнє видалення.

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Працівники кіберполіції спільно з правоохоронцями Черкаського районного управління поліції під час проведення комплексу слідчо-розшукових заходів встановили особу правопорушника. Ним виявився 14-річний киянин.

За місцем проживання підлітка правоохоронці провели санкціонований обшук.

Слідчі вилучили мобільний телефон, з якого здійснювалося адміністрування телеграм-каналу, та інші речові докази, які підтверджують факт вчиненого правопорушення.

14-річний киянин розповсюджував дитяче порно / Фото: Кіберполіція

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

За видалення публікацій порнографічного характеру підліток вимагав гроші / Фото: Кіберполіція

За видалення публікацій порнографічного характеру підліток вимагав гроші / Фото: Кіберполіція

За видалення публікацій порнографічного характеру підліток вимагав гроші / Фото: Кіберполіція

Слідство триває.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть чоловіка та дружину, які знімали порнографічний контент, розбещували двох доньок та ґвалтували одну з них.