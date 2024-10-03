У Києві 13-річний хлопчик став жертвою цинічного грабунку

Поліцейські розшукали зловмисника та затримали його.
У Дніпровському районі Києва зловмисник вихопив у 13-річного хлопчика рюкзак, з яким той збирався на рибалку, та втік.
Про це повідомили у поліції Києва.
Неповнолітній, якого пограбував невідомий чоловік, негайно звернувся до поліцейських за допомогою. У поліції розпочали кримінальне провадження.
Встановлюючи обставини події, правоохоронці з’ясували, що дорогою хлопчина зупинився біля бювету, аби напитись води, та залишив рюкзак на лавці біля себе.
У цей час повз нього проходив невідомий чоловік та став розглядати наплічник, який хлопець взяв у батька, щоб сходити на рибалку. Раптом чоловік схопив рюкзак дитини та побіг у невідомому напрямку.
Оперативники Дніпровського управління поліції встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 41-річний уродженець Житомирської області.
Поліцейські розшукали зловмисника та затримали його. У підозрюваного вилучили викрадені речі.
Затриманому оголошено про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах дії воєнного стану) ККУ. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, напередодні, 2 жовтня, у Печерському районі столиці пролунав постріл поблизу Палацу “Україна”. Правоохоронці оперативно затримали стрільця.
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