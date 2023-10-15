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У Києві 12-річна дівчинка загинула, випавши з багатоповерхівки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві 12-річна дівчинка загинула, випавши з багатоповерхівки

Багатоповерхівка. Фото: ілюстративне / Фото: pixabay.com

Поліція Києва встановлює обставини падіння дитини з багатоповерхівки.

У Києві 15 жовтня на Мінському масиві виявили тіло 12-річної дівчинки без ознак життя. Попередньо встановили, що дитина загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.   

Про це повідомила пресслужба поліції Києва. 

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці. На місці трагедії тривають першочергові слідчі дії.

"Сьогодні близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння. На місце прибула  слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики", -йдеться у повідомленні.

Як пишуть місцеві пабліки, дитина нібито вистрибнула з вікна 22 поверху.

Нагадаємо, у Києві біля недобудови знайшли тіла двох дівчат-підлітків (фото).

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Дата публікації
Перегляди
549
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