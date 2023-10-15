У Києві 12-річна дівчинка загинула, випавши з багатоповерхівки

У Києві 15 жовтня на Мінському масиві виявили тіло 12-річної дівчинки без ознак життя. Попередньо встановили, що дитина загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці. На місці трагедії тривають першочергові слідчі дії.

"Сьогодні близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння. На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики", -йдеться у повідомленні.

Як пишуть місцеві пабліки, дитина нібито вистрибнула з вікна 22 поверху.

Нагадаємо, у Києві біля недобудови знайшли тіла двох дівчат-підлітків (фото).

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