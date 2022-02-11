У Києві 12-13 лютого оголошується перший рівень небезпечності: що сталося

Для уникнення травматизму влада закликає киян бути обережними та рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
У Києві 12-13 лютого оголошується перший рівень небезпечності (жовтий).
На столичних дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради водіям:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- під час наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- у випадку порушення рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
Про необроблені протиожеледними засобами ділянки й території можна повідомляти до Контактного центру міста Києва 15-51.
Нагадаємо, цими вихідними, 12-13 лютого, до України прийде незначне похолодання з нічними морозами.
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