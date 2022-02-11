У Києві 12-13 лютого оголошується перший рівень небезпечності: що сталося

У Києві 12-13 лютого оголошується перший рівень небезпечності: що сталося

Для уникнення травматизму влада закликає киян бути обережними та рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

У Києві 12-13 лютого оголошується перший рівень небезпечності (жовтий).

На столичних дорогах очікується ожеледиця.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

під час наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

КМДА

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

у випадку порушення рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Міністерство охорони здоров’я України

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

УНІАН

Про необроблені протиожеледними засобами ділянки й території можна повідомляти до Контактного центру міста Києва 15-51.

УНІАН

Нагадаємо, цими вихідними, 12-13 лютого, до України прийде незначне похолодання з нічними морозами.

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