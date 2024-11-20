У Києві 11-річний хлопець упав з багатоповерхівки: поліція з'ясовує обставини

У Києві внаслідок падіння з багатоповерхівки загинув 11-річний хлопець. Тіло дитини знайшли перехожі, які одразу звернулися до правоохоронців.

Про це повідомила Національна поліція Києва.

На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи місцевої та Головної поліції, ювенальні поліцейські, а також судово-медичний експерт, який проводить дослідження. Триває розслідування обставин події.

Нагадаємо, на Рівненщині у пожежі загинули троє дітей.

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