У Києві 10 липня оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

До кінця доби у столиці можливі зливи, комунальні служби працюють у посиленому режимі.

У Києві та області до кінця доби 10 липня очікуються грози. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У кількох районах вже пройшли дощі та грози, які супроводжуються градом і шквалами.

Також читайте У Києві зафіксовано новий погодний рекорд: що відомо

Нині на місцях можливих підтоплень чергують бригади.

Окрім того, працівники ШЕУ відкрили решітки зливостоків у занижених місцях. Адже чисті решітки швидко засмічуються брудом, який приносить вода під час залпових опадів.

У "Київавтодорі" просять водіїв бути уважними на дорогах.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів і дерев, не паркувати поруч із ними автівки.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 044-284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Якщо впало дерево чи гілки, треба викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). У разі травмування людей негайно телефонуйте 103.

Нагадаємо, в Києві 7 липня залпова злива накоїла лиха: людей буквально зносило потоками води, пошкоджено деякі дороги. Виникли підтоплення у Голосіївському і Печерському районах. Вода дісталася підземного переходу поблизу станції метро "Звіринецька". Там вона стікала сходами, немов фонтан. У торговельно-розважальному центрі Ocean Plaza в одній із крамниць утворився фонтан. До цього відвідувачі цього ТРЦ повідомляли про затоплення самого приміщення.

Київ підтопила сильна злива: відео наслідків негоди

Читайте також: