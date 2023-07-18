Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києва засудили чоловіка: кілька років ґвалтував трьох доньок співмешканки

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1131
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києва засудили чоловіка: кілька років ґвалтував трьох доньок співмешканки

До 15 років тюрми засуджено чоловіка, який ґвалтував трьох неповнолітніх доньок своєї співмешканки. / Фото: Офіс генерального прокурора

Зловмисник отримав 15 років в'язниці.

Деснянський районний суд міста Києва засудив чоловіка, який ґвалтував трьох неповнолітніх доньок своєї співмешканки. Він отримав  15 років в'язниці.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.  

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва чоловіка засуджено за систематичне вчинення сексуального насильства відносно трьох неповнолітніх дівчат, зокрема щодо малолітньої", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що засуджений проживав з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат, яким 12, 13 та 14 років. Чоловік від 2018-го до 2021-го систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки. 

Зазначається, що зловмисник задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчаток була малолітньою, наголосили в Офісі генпрокурора. 

Як повідомлялося, у Києві мати та її співмешканець отримали по 15 років в'язниці. Вони примушували власних дітей зніматися у порно. Упродовж року вони ґвалтували і розбещували власних дітей — 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1131
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація