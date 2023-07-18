У Києва засудили чоловіка: кілька років ґвалтував трьох доньок співмешканки

Деснянський районний суд міста Києва засудив чоловіка, який ґвалтував трьох неповнолітніх доньок своєї співмешканки. Він отримав 15 років в'язниці.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва чоловіка засуджено за систематичне вчинення сексуального насильства відносно трьох неповнолітніх дівчат, зокрема щодо малолітньої", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що засуджений проживав з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат, яким 12, 13 та 14 років. Чоловік від 2018-го до 2021-го систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки.

Зазначається, що зловмисник задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчаток була малолітньою, наголосили в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, у Києві мати та її співмешканець отримали по 15 років в'язниці. Вони примушували власних дітей зніматися у порно. Упродовж року вони ґвалтували і розбещували власних дітей — 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку.

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