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У Києві вантажівка протаранила трамвай – фото, відео

У Києві вантажівка протаранила трамвай – фото, відео

Аварія у Києві – вантажівка протаранила трамвай / Фото: Telegram

У Києві вранці сталася аварія.

У Києві вранці, 27 лютого сталася аварія – вантажівка врізалася в трамвай на бульварі Вацлава Гавела, що у Солом'янському районі.  

Про це пишуть місцеві пабліки.

На місці ДТП утворився затор. Рух трамваїв №14 та 15 тимчасово перекрито. 

У Києві 27 лютого сталася аварія – вантажівка врізалася в трамвай / Фото: Telegram / ©
У Києві 27 лютого сталася аварія – вантажівка врізалася в трамвай / Фото: Telegram
У Києві 27 лютого сталася аварія – вантажівка врізалася в трамвай / Фото: Telegram / ©
У Києві 27 лютого сталася аварія – вантажівка врізалася в трамвай / Фото: Telegram

Інформація про постраждалих наразі відсутня. 

Нагадаємо, на Київщині молодики святкували день народження зі стріляниною та криками "Ахмат – сила" (відео).

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