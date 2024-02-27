У Києві вантажівка протаранила трамвай – фото, відео

У Києві вранці сталася аварія.
У Києві вранці, 27 лютого сталася аварія – вантажівка врізалася в трамвай на бульварі Вацлава Гавела, що у Солом'янському районі.
Про це пишуть місцеві пабліки.
На місці ДТП утворився затор. Рух трамваїв №14 та 15 тимчасово перекрито.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Нагадаємо, на Київщині молодики святкували день народження зі стріляниною та криками "Ахмат – сила" (відео).
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