У Києві ліквідували "типографію", де підробляли довідки про непридатність до армії

Служба безпеки України викрила у Києві зловмисників, які займались незаконним переправленням за кордон українців призовного віку.

У столиці підпільно працювала "типографія". У ній підробляли довідки про непридатність до військової служби, а також підроблені посвідчення військовозобов’язаних.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Нелегальний бізнес організували двоє мешканців столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу. Там вони пропонували свої "послуги". Фальшиві документи оцінювали у розмірі від 800 доларів до двох тисяч доларів. Ціна залежала від термінів оформлення.

Розрахунок за "послуги" зловмисники них отримували на власні банківські картки. Фальшиві документи відправляли замовникам поштою.

Зазначається, що для серійного виготовлення підробок злочинці використовували типографський цех афілійованої комерційної структури.

Обом організаторам схеми повідомлено про підозру.

Як повідомлялояс, у Київській області Служба безпеки затримала нелегальних торгівців зброєю. Правоохоронці вилучили у зловмисників 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї, а також понад шість тисяч набоїв. Аби замаскувати свою діяльність, вони видавали себе за представників правоохоронних органів.

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