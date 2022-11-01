У кількох районах Києва екстрено вимкнули електрику: де немає світла і коли з'явиться

Орієнтовний час виконання робіт та відключення - до кінця дня.

"ДТЕК Київські електромережі" застосували екстрене відключення електроенергії Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту.

Про це енергетична компанія повідомила на сторінці у фейсбуці.

Також читайте Чому у Росії падають військові літаки: експерт назвав дві причини

"У зв'язку з ремонтом транзитної лінії в області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі, ми вимушені застосувати екстрене відключення Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту. Наголошуємо - це екстрене відключення, тому відбувається поза графіком. Ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців області", - йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, орієнтовний час виконання робіт та відключення - до кінця дня.

ДТЕК оновив графік відключення електрики в Києві

ДТЕК оновив графік стабілізаційних відключень світла у Києві. Вони будуть застосовуватися в три черги, необов'язково протягом усіх часових проміжків. Як пояснили в компанії, якщо енергосистема працюватиме справно – відключення взагалі не застосовуватимуть.

Якщо є розпорядження "Укренерго" скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними і графік не діє. Про екстрені відключення можна дізнаватися через чатбот ДТЕК або чатбот YASNO.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.