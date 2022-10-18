У Карпатах десяту добу шукають зниклого киянина

Чоловік пішов по гриби, але заблукав.

На Закарпатті вже 10 добу шукають 53-річного киянина, який пішов по гриби до лісового масиву поблизу селища Воловець Мукачівського району, де втратив орієнтир місцевості та заблукав.

Про це повідомили в ДСНС Закарпаття.

Рятувальників повідомили про про зникнення чоловіка 8 жовтня о 20:10 год.

Впродовж 8-16 жовтня зниклого чоловіка розшукували рятувальники, поліціцейські, військові, родичі та місцеві жителі.

"Гірські рятувальники обстежили схили гори Темнатик, найближчі ущелини та лісову місцевість навколо селища Воловець, а саме: урочища Потічок, Спалене, Передній вершок, Ґондарки, Ґреґоти, Черенини, однак чоловіка не виявили", - розповідаютьть в ДСНС.

Вчора ввечері, о 20:00, пошуки зниклого призупинили, але вже сьогодні, 18 жовтня, рятувальники обіцяли продовжити роботу.

Нагадаємо, у Черкаській області змінили порядок відвідування лісів. Тепер заборона залишається на відвідування лише деяких з них.

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