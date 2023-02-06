У Ірпені на пошту ліцея надійшов лист із погрозами – дітей евакуювали (фото)

Зранку 6 лютого на електронну адресу Ірпінського ліцею №2, що на Київщині, надійшов лист із погрозами.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

До навчального закладу викликали поліцію та ДСНС. Дітей евакуювали з приміщення ліцею.

Фото: Олександр Маркушин / Facebook

Фото: Олександр Маркушин / Facebook

"Учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно. Також перевірили електронні пошти інших навчальних закладів громади. Нічого підозрілого наразі не виявлено", - розповів мер.

Він зазначив, що правоохоронці та кіберполіція з’ясовуватимуть, звідки надіслано повідомлення.

Нагадаємо, у школах та ліцеях Броварів припинили навчання через повідомлення з погрозами у бік школярів.

Читайте також: