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У Ірпені на пошту ліцея надійшов лист із погрозами – дітей евакуювали (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Ірпені на пошту ліцея надійшов лист із погрозами – дітей евакуювали (фото)

Фото: pixabay.com

Ірпінський ліцей отримав лист із погрозами.

Зранку 6 лютого на електронну адресу Ірпінського ліцею №2, що на Київщині, надійшов лист із погрозами.  

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.   

До навчального закладу викликали поліцію та ДСНС. Дітей евакуювали з приміщення ліцею. 

© Олександр Маркушин / Facebook
Фото: Олександр Маркушин / Facebook
© Олександр Маркушин / Facebook
Фото: Олександр Маркушин / Facebook

"Учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно. Також перевірили електронні пошти інших навчальних закладів громади. Нічого підозрілого наразі не виявлено", - розповів мер.

Він зазначив, що правоохоронці та кіберполіція з’ясовуватимуть, звідки надіслано повідомлення.

Нагадаємо, у школах та ліцеях Броварів припинили навчання через повідомлення з погрозами у бік школярів.

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Дата публікації
Перегляди
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