У Ірпені на пошту ліцея надійшов лист із погрозами – дітей евакуювали (фото)

Ірпінський ліцей отримав лист із погрозами.
Зранку 6 лютого на електронну адресу Ірпінського ліцею №2, що на Київщині, надійшов лист із погрозами.
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
До навчального закладу викликали поліцію та ДСНС. Дітей евакуювали з приміщення ліцею.
"Учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно. Також перевірили електронні пошти інших навчальних закладів громади. Нічого підозрілого наразі не виявлено", - розповів мер.
Він зазначив, що правоохоронці та кіберполіція з’ясовуватимуть, звідки надіслано повідомлення.
Нагадаємо, у школах та ліцеях Броварів припинили навчання через повідомлення з погрозами у бік школярів.
Читайте також:
- Як змінилась вартість одного "квадрата" житла: ціни в різних районах Києва
- Під Києвом вогонь охопив чотири поверхи багатоповерхівки: подробиці та фото масштабної пожежі
- "Допомога ЗСУ" і перевдягання: киянка показала, як запрошували на п'яні вечірки, де знущались з дівчат