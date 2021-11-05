У гуртожитку КПІ студент встановив камеру в жіночому душі: дівчат просять "вгомонитися" із заявою

Камеру встановив студент університету.

У гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського у приміщенні жіночого душу встановили камеру відеоспостереження.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутатка партії "Голос" Інна Совсун.

Камеру помітили ще ввечері 28 жовтня. Ймовірно, це зробив студент вишу. "Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео", - йдеться у допису Совсун.

Після того, як виявили камеру, до гуртожитку викликали поліцію. На хлопця написали заяву. Саме після цього, "почалося найцікавіше". Завідувачка гуртожитку виправдовує хлопця, наголосила депутатка.

"Комендантка гуртожитку спочатку обіцяла тримати справу на контролі, а тепер закликає дівчат, які хочуть написати колективну заяву "вгомонитися". Комендантка стверджує, що всі мають переглянути свої вчинки. На її думку, вимагати покарання для порушника - це булінг, звинувачує студенток, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням, шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння", - зазначає Совсун.

До слова, дії студента є незаконними одразу за статтям Конституції та Конвенції про захист прав людини. "Студента мають як мінімум відрахувати. Адміністрація має вибачитися перед студентками за те, що таке в принципі стало можливим. Співчуваю дівчатам і бажаю якомога скоріше оговтатися після цієї історії", - наголосила депутатка.

Представниця "Голосу" пообіцяла відправити депутатське звернення, щоб добитися розслідування, зокрема і щодо дій комендантки гуртожитку. Натомість хлопця можуть покарати за статтею 301 про виготовлення порнографічних матеріалів. Утім, поліція має довести мету збуту чи розповсюдження. Санкція статті передбачає штраф(1,7 тис. грн - 5,1 тис. грн), або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялося, користувачів Мережі у серпні обурили фото жахливих умов проживання у студентському гуртожитку НАУ №11, який розташований на вулиці Ніжинській в Києві. На фото видно, що вбиральні та душові у вкрай поганому стані, раковини побиті, ремонту тут не було дуже давно.

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