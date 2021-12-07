У грудні медичні працівники Києва отримають доплату: хто і скільки

Нинішня доплата стосуватиметься й медпрацівників первинної ланки.
У грудні медичні працівники Києва отримають доплату. Місто знайшло додаткові можливості, щоб підтримати столичних медпрацівників і виплатити їм додаткове фінансове заохочення.
Таке рішення було прийнято 7 грудня на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 95 депутатів.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Згідно з ухваленим рішенням, планується, що вже у грудні за рахунок зекономлених бюджетних коштів медичні працівники столиці отримуватимуть:
- лікарі – по 10 тисяч гривень,
- середній медичний персонал – по 8 тисяч гривень,
- молодший медперсонал – по 6 тисяч гривень.
За словами заступниці голови КМДА, депутатки Київради Ганни Старостенко, протягом усього року медики вторинної і третинної ланки отримували щомісячну безповоротну фінансову допомогу з міського бюджету:
- лікарі – 5 тисяч грн,
- медсестри – 4 тисячі грн,
- молодший медичний персонал – 2 тисячі грн.
Нинішня ж доплата стосуватиметься й медичних працівників первинної ланки.
Нагадаємо, від 7 грудня Київ переходить до "жовтої" зони карантину.
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