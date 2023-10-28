У Гостомелі зникла 38-річна жінка: фото, прикмети

Прикмети Богдани Хорошун: середньої статури, зріст 175 — 178 сантиметрів, волосся русяве, середньої довжини.
У Гостомелі під Києвом зникла 38-річна Богдана Хорошун.
Про це повідомляє поліція Київщини.
27 жовтня до Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від рідних про те, що жінка пішла з дому і дотеперу не повернулась.
На пошуки зниклої залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники відділу поліції № 2 Бучанського управління поліції: кримінальна поліція, поліцейський офіцер громади, групи реагування патрульної поліції, орієнтовано громадськість.
Прикмети Богдани: середньої статури, зріст 175 — 178 сантиметрів, волосся русяве, середньої довжини.
Жінка була одягнена у коричневий костюм в клітинку, без взуття, у шкарпетках.
"Якщо вам будь-що відомо щодо можливого місцепербування розшукуваної, просимо телефонувати за номером 098 882 6149 або на спецлінію "102", - просять у поліції.
Нагадаємо, у Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирок українською та висадив їх: поліція відреагувала.
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