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У Гостомелі зникла 38-річна жінка: фото, прикмети

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Гостомелі зникла 38-річна жінка: фото, прикмети

Поліція Київщини розшукує 38-річну Богдану Хорошун із Гостомеля / Фото: Поліція Київської області

Прикмети Богдани Хорошун: середньої статури, зріст 175 — 178 сантиметрів, волосся русяве, середньої довжини.

У Гостомелі під Києвом зникла 38-річна Богдана Хорошун.

Про це повідомляє поліція Київщини.

27 жовтня до Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від рідних про те, що жінка пішла з дому і дотеперу не повернулась.

На пошуки зниклої залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники відділу поліції № 2 Бучанського управління поліції: кримінальна поліція, поліцейський офіцер громади, групи реагування патрульної поліції, орієнтовано громадськість.

Прикмети Богдани: середньої статури, зріст 175 — 178 сантиметрів, волосся русяве, середньої довжини.

Жінка була одягнена у коричневий костюм в клітинку, без взуття, у шкарпетках.

Поліція Київщини розшукує 38-річну Богдану Хорошун із Гостомеля / © Поліція Київської області
Поліція Київщини розшукує 38-річну Богдану Хорошун із Гостомеля / Фото: Поліція Київської області

"Якщо вам будь-що відомо щодо можливого місцепербування розшукуваної, просимо телефонувати за номером 098 882 6149 або на спецлінію "102", - просять у поліції.

Нагадаємо, у Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирок українською та висадив їх: поліція відреагувала.

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Дата публікації
Перегляди
539
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