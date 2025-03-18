У гімназії в Києві сталася бійка між семикласниками: поліція проводить перевірку

У Києві побилися учні гімназії у Голосіївському районі. Конфлікт між семикласниками стався тиждень тому.

Про це повідомила поліція Києва, яка перевіряє інформацію про бійку між учнями гімназії та з'ясовує її причини.

Інформацію про інцидент між учнями гімназії поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. До цього повідомлень чи заяв щодо зазначеної події до поліції, як вказано, не надходило.

"Попередньо встановлено, що конфлікт між семикласниками відбувся ще тиждень тому. Його причини, а також інші обставини наразі з’ясовують ювенальні поліцейські, які спілкуються із неповнолітніми учасниками конфлікту, їх батьками та адміністрацією навчального закладу", – зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Києві помер 12-річний хлопець Назар, якого вдарило струмом на даху електрички. Він боровся за життя від 13 березня.

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