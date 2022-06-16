У Генштабі дали свіжу оцінку загрозі нового наступу на Київ

У Генштабі дали свіжу оцінку загрозі нового наступу на Київ

За даними Генштабу ЗСУ, на сьогодні немає загрози нового наступу російських військ на Київ. Проте не слід виключати, що Кремль у будь-який момент може змінити свою тактику.

Так, не зафіксовано ознак створення наступальних угруповань окупантів на Київському напрямку.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів на брифінгу 16 червня.

"На даний час з боку противника на Київському напрямку ознак створення наступальних угруповань не виявлено", – повідомив він.

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За словами Громова, російські загарбники вже залучили майже усі свої сухопутні війська до війни проти України.

Водночас ворог у будь-який момент може змінити тактику. Наприклад, Росія може створити угруповання для наступу по додаткових напрямках, в тому числі і на Київ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на сьогодні на напрямках, де відбуваються бойові дії в Україні, перебувають близько 220 тис. російських військових.

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