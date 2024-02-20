На Київщині засліплений ревнощами чоловік розбив пляшку та уламком скла убив жінку

Після вбивства чоловік сам викликав поліцію, свою вину у вчиненні злочину визнав у повному обсязі.

У Фастові Київської області засліплений ревнощами чоловік розбив пляшку та уламком скла убив свою співмешканку.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення Фастівською окружною прокуратурою 37 - річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

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Ревнивця засуджено до семи років позбавлення волі.

"Прокурори у суді довели, що мешканець Фастова, у ході сварки з дівчиною на ґрунті ревнощів, розбив пляшку та уламком скла здійснив два порізи на шиї. Від отриманих поранень потерпіла померла на місці", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Після вбивства засуджений викликав поліцію.

"Свою вину у вчиненні злочину визнав у повному обсязі та щиро покаявся", – зазначили у прокуратурі.

Чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Київщині чоловік через ревнощі підпалив будинок колишньої коханої.

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