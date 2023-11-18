У Фастові під час конфлікту незнайомець вдарив ножем у груди 18-річного хлопця та втік

Хлопця швидка доправила до лікарні, він живий.

У Фастові на Київщині під час конфлікту незнайомець вдарив ножем у груди 18-річного хлопця.

Про це повідомляє поліція Київської області.

До поліції звернулися медичні працівники з повідомленням про госпіталізацію 18-річного мешканця Фастова із ножовим пораненням.

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Поліцейські встановили, що фігурант, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту вдарив ножем у груди свого опонента. Після скоєного він втік із місця події.

Потерпілого з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі повідомили зловмиснику про підозру [ч. 1 ст. 121 ККУ]. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Українка на Київщині п'яний водій позашляховика врізався у фасад будинку. Постраждав сам водій Hummer та двоє його пасажирів. Вміст алкоголю у крові 44-річного водія в 10 разів перевищував допустиму норму.

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