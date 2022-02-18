У Фастові 18-річний хлопець порізав колеса двох авто, викрав одне з них та спалив: відео

У Фастові 18-річний хлопець порізав колеса двох авто, викрав одне з них та спалив: відео

Викрадений автомобіль молодик відвіз на берег річки, підпалив та знімав пожежу на відео.

У Фастові Київської області 18-річний хлопець порізав колеса двох авто, викрав одне з них та спалив.

Викрадений автомобіль молодик відвіз на берег річки, підпалив та знімав пожежу на відео.

Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила відео.

Про викрадення авто до поліції повідомила 34-річна фастівчанка. Жінка розповіла, що протягом ночі невідома особа викрала її автомобіль. На пошуки легковика були орієнтовані усі наряди поліції Фастівщини.

Правоохоронці оперативно розшукали викрадений автомобіль та встановили особу зловмисника. Викрадачем виявився 18- річний раніше судимий місцевий житель.

"Як з’ясувалось, молодик відпочивав разом із товаришами, вони вживали алкоголь та вирішили продовжити "розваги". Фастівчанин побачив легковик та вирішив його викрасти скориставшись тим, що двері не були зачинені. Разом із друзями він відштовхав авто до річки та підпалив передні сидіння. Автомобіль вигорів вщент", - йдеться у повідомленні поліції.

Різав колеса, угнав та спалив автівку - все заради «розваг»: у Фастові поліція затримала лиходія 15 лютого 18-річний молодик порізав колеса двох автівок, після чого здійснив угон ще однієї машини. Викрадене авто зловмисник відвіз на берег річки, підпалив та знімав пожежу на відео. Про викрадення авто до поліції повідомила 34-річна фастівчанка. Жінка розповіла, що протягом ночі невідома особа викрала її автомобіль. На пошуки легковика були орієнтовані усі наряди поліції Фастівщини. Правоохоронці оперативно розшукали викрадений автомобіль та особу зловмисника. Викрадачем виявився 18- річний раніше судимий місцевий житель. Як з’ясувалось, молодик відпочивав разом із товаришами, вживали алкоголь та вирішили продовжити «розваги». Фастівчанин побачив легковик та вирішив його викрасти скориставшись тим, що двері не були зачинені. Разом із друзями він відштовхав авто до річки та підпалив передні сидіння. Автомобіль вигорів вщент. Викрадача автівки затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі поліція встановлює інших осіб причетних до даного злочину. Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Суд обрав молодикам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває. #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина УНІАН УНН - Українські Національні Новини Цензор.НЕТ Українська правда Опубліковано Поліція Київської області Четвер, 17 лютого 2022 р.

Викрадача автівки затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі поліція встановлює інших осіб, причетних до злочину.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Суд обрав молодику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Фастові жінка не помітила, що чоловік зачепився капюшоном за фаркоп її автівки, і протягнула його дорогою близько кілометра.

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