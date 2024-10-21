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У двох районах Києва виявили уламки після атаки безпілотників: є постраждалі

У двох районах Києва виявили уламки після атаки безпілотників: є постраждалі

Пожежу оперативно локалізували / Фото: pixabay.com

Ворог вкотре атакував Київ

Унаслідок падіння уламків у Соломʼянському районі Києва сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах. 

Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. 

У Голосіївському районі уламком пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9- поверховому житловому будинку. Пожежі немає. Потерпілих немає.

Влада раніше заявила про роботу ППО

Нагадаємо, що росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: названа траєкторія руху

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