У двох районах Києва виявили уламки після атаки безпілотників: є постраждалі

Унаслідок падіння уламків у Соломʼянському районі Києва сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі уламком пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9- поверховому житловому будинку. Пожежі немає. Потерпілих немає.

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Влада раніше заявила про роботу ППО.

Нагадаємо, що росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: названа траєкторія руху.

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