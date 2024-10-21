У двох районах Києва виявили уламки після атаки безпілотників: є постраждалі

Ворог вкотре атакував Київ
Унаслідок падіння уламків у Соломʼянському районі Києва сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці.
У Голосіївському районі уламком пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9- поверховому житловому будинку. Пожежі немає. Потерпілих немає.
Влада раніше заявила про роботу ППО.
Нагадаємо, що росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: названа траєкторія руху.
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