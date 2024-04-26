У ДТП з начальником Броварської РДА постраждала дворічна дитина: що відомо про всіх потерпілих

Серед постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки — 29 та 26 років.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови, написав він.

У решти потерпілих політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна.

“Обстеження тривають. Постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. Робимо все необхідне для допомоги людям”, — зазначив Кравченко.

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Нагадаємо, голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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