У ДТЕК розповіли, як довго триватиме відновлення генерації на лівому березі Києва

У Києві на лівому березі триває ремонт одного з комунальних об'єктів генерації, а тому поки жителі отримують лише 30% потреб в електроенергії. Для того, щоб відновити генерацію, потрібні тижні.

Про це повідомий виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

"У нас є проблеми з непрацюючими об'єктами генерації на лівому березі, які недостатньо виробляють або взагалі не працюють через руйнацію. А це до війни, скажемо так, було джерелом потужності. Тому ми намагаємося збільшити потужність, яка на лівий берег перерозподіляється", - сказав Сахарук.

За його словами, дефіцит зменшили. Сахарук висловив надію, що протягом двох-трьох днів, можливо, вдасться збільшити обсяг потужності. "Можливо, на вихідних буде легше", - додав директор ДТЕК.

Він наголосив, що важливо вийти на такі ж графіки вимкнення, які діють на правому березі Києва - 4 години через 5. Для цього, каже Сахарук, потрібно не лише відновити мережі, а й відновити генерацію на лівому березі.

"Це питання не днів, а тижнів, які потрібні, щоб відновитися. Щодо збільшення потужностей - я думаю, це можна досить швидко вирішити. І для цього потрібно об'єднання і місцевої влади, і генерувальних потужностей", - додав Сахарук.

Нагадаємо, Київська область поки не може повернутися до планових графіків відключення електроенергії через значний дефіцит потужності в енергосистемі. Влада працює з обленерго і ДТЕК, щоб зробити більш справедливим розподілення електроенергії по області.

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