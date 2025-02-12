У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на Київ 12 лютого (фото)

На місцях інцидентів наразі працюють рятувальники та пожежники.

12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Оболонський район: сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано. На жаль, одна людина загинула та одна постраждала.

сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано. На жаль, та одна постраждала. Святошинський район: сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.

сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано. Голосіївський район: сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.

Внаслідок ворожої атаки балістикою в Києві є загиблий, серед постраждалих дитина (4 фото)

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що унаслідок ворожої атаки постраждала 9-річна дитина. Її шпиталізували з Оболонського району столиці.

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