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У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на Київ 12 лютого (фото)

У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на Київ 12 лютого (фото)

ДСНС показали наслідки атаки 12 лютого: щонайменше одна людина загинула через ракетний обстріл Києва росіянами, серед поранених - дитина / Фото: t.me/s/dsns_telegram

На місцях інцидентів наразі працюють рятувальники та пожежники.

12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах. 

  • Оболонський район: сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано. На жаль, одна людина загинула та одна постраждала.
  • Святошинський район: сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
  • Голосіївський район: сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що унаслідок ворожої атаки постраждала 9-річна дитина. Її шпиталізували з Оболонського району столиці. 

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