У ДСНС розповіли подробиці про пожежу у столичному ТРЦ (фото)

Загоряння сталося в одному із приміщень торговельного центру на 4 поверсі.

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі, яка сталась у торгово-розважальному центрі "Космополит".

Також читайте У Києві проводять евакуацію з ТРЦ через загоряння — Кличко

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

У повідомленні вказується, що 13 січня о 15:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана.

"Загоряння сталося в одному із приміщень торговельного центру на 4 поверсі. Ліквідація пожежі наразі триває", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС заявили, що під час гасіння пожежі евакуйовано близько 200 осіб. Евакуація продовжується, інформація уточнюється.

На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

Пожежа у ТРЦ "Космополит" / Фото: t.me/dsns_telegram

Пожежа у ТРЦ "Космополит" / Фото: t.me/dsns_telegram

Пожежа у ТРЦ "Космополит" / Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві спалахнула масштабна пожежа, стовп чорного диму піднімається над столичними Березняками.

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині стаффордширський терʼєр покусав двох дітей, у поліції розповіли подробиці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.