У ДСНС розповіли подробиці про пожежу у столичному ТРЦ (фото)

Загоряння сталося в одному із приміщень торговельного центру на 4 поверсі.
Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі, яка сталась у торгово-розважальному центрі "Космополит".
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
У повідомленні вказується, що 13 січня о 15:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана.
"Загоряння сталося в одному із приміщень торговельного центру на 4 поверсі. Ліквідація пожежі наразі триває", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС заявили, що під час гасіння пожежі евакуйовано близько 200 осіб. Евакуація продовжується, інформація уточнюється.
На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві спалахнула масштабна пожежа, стовп чорного диму піднімається над столичними Березняками.
Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині стаффордширський терʼєр покусав двох дітей, у поліції розповіли подробиці.
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