У ДСНС пояснили причини смогу, який накрив Київ

Смог, який накрив Київ сьогодні зранку, став одним з найсильнішим за останній час.

У Києві від ранку 5 вересня знову спостерігається задимлення повітря і відчувається запах гару.

Як повідомили ТСН.ua у Київському обласному управлінні ДСНС, зараз на території регіону є два осередки пожеж на торфовищах – поблизу Соснівка Вишгородського району та поблизу села Перше Травня Броварського району.

"Наприклад, поблизу Соснівки рятувальники працюють вже третій день. Великого обсягу пожежі вже немає, там вже йде до завершення. Площа пожежі – близько 0,5 га. В Броварському районі ситуація така сама", - повідомила нам речниця управління Вікторія Рубан.

За даними рятувальників, причиною сьогоднішнього загоряння торфовища стало або некотрольоване спалювання трави, або необережно кинутий недопалок.

"90% вірогідності, що причиною стало або перше, або друге", - повідомили нам рятувальники.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, уранці 5 вересня в Оболонському та Подільському районах, а також близьких до них територіях Київської області спостерігалося сильне задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області. З часом їдкий смог накрив майже всю столицю.

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