У додатку "Київ Цифровий" тепер можна сплатити за комуналку: як це зробити

Мешканці Києва тепер можуть сплатити за комунальні послуги в додатку "Київ Цифровий". Оновлений застосунок уже доступний до завантаження в App Store і Google Play.

Про це інформує пресслужба КМДА.

"Завдяки зворотному зв’язку від користувачів у застосунку додано можливість оплачувати комунальні послуги, там можна зберігати квитанції і подавати показники лічильників", - йдеться в повідомленні.

Щоб сплатити за комуналку, достатньо зайти в додаток, обрати розділ "комунальні платежі" та вказати адресу. Усі рахунки та квитанції зберігаються в особистому профілі, зазначив заступник мера міста Петро Оленич. Також користувачі можуть отримувати сповіщення, коли надходить платіжка.

Раніше ми повідомляли, що в застосунку "Київ Цифровий" можна залишити скарги на зачинені укриття, а також на відсутність належних умов у них.