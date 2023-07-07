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У додатку "Київ Цифровий" тепер можна сплатити за комуналку: як це зробити

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У додатку "Київ Цифровий" тепер можна сплатити за комуналку: як це зробити

Нова функція з'явилася в додатку "Київ Цифровий"

Усі рахунки та квитанції зберігатимуться в особистому профілі.

Мешканці Києва тепер можуть сплатити за комунальні послуги в додатку "Київ Цифровий". Оновлений застосунок уже доступний до завантаження в App Store і Google Play.

Про це інформує пресслужба КМДА.    

"Завдяки зворотному зв’язку від користувачів у застосунку додано можливість оплачувати комунальні послуги, там можна зберігати квитанції і подавати показники лічильників", - йдеться в повідомленні. 

Щоб сплатити за комуналку, достатньо зайти в додаток, обрати розділ "комунальні платежі" та вказати адресу. Усі рахунки та квитанції зберігаються в особистому профілі, зазначив заступник мера міста Петро Оленич. Також користувачі можуть отримувати сповіщення, коли надходить платіжка.  

Раніше ми повідомляли, що в застосунку "Київ Цифровий" можна залишити скарги на зачинені укриття, а також на відсутність належних умов у них.

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Дата публікації
Перегляди
2
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