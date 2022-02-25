У Димері Київської області зняли на відео вивантаження російських військових

У Димері Київської області зняли на відео вивантаження російських військових

В районі Димера тривають бої.

Місцеві жителі зафіксували на відео, як поряд з житловими будинками в Димері зупинилася вантажівка і з неї виходили озброєні російські військові.

Відповідний запис поширений у Telegram.

Зауважимо, що наразі Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника. Водночас на рубежі річки Тетерівукраїнські військові зупинили сили ворога, що переважали. Міст через річку зруйновано.