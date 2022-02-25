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У Димері Київської області зняли на відео вивантаження російських військових

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У Димері Київської області зняли на відео вивантаження російських військових

В районі Димера тривають бої.

Місцеві жителі зафіксували на відео, як поряд з житловими будинками в Димері зупинилася вантажівка і з неї виходили озброєні російські військові.

Відповідний запис поширений у Telegram.

Зауважимо, що наразі Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника. Водночас на рубежі річки Тетерівукраїнські військові зупинили сили ворога, що переважали. Міст через річку зруйновано.

Фото зруйнованого мосту через річку в Демидові поряд з Димером.

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