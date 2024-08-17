В одному з районів Києва впали уламки БПЛА і виникла пожежа: що відомо

У Києві внаслідок падіння уламків БПЛА виника пожежа.
У суботу, 17 серпня, у Деснянському районі Києва виявили уламки безпілотника, що спричинив локальне загоряння.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Сьогодні вдень у Деснянському районі столиці, в Дарницькому лісопарковому господарстві, виявлено падіння уламків БПЛА", - повідомив Віталій Кличко у своєму офіційному Telegram-каналі.
Внаслідок падіння уламків безпілотника виникло займання трав'яного настилу. Мер уточнив, що загоряння охопило невелику площу. На щастя, пожежу швидко ліквідували силами працівників лісопаркового господарства.
Важливо зазначити, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вночі проти суботи, 17 серпня, армія РФ атакувала Київську область безпілотниками. На Київщині спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.
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