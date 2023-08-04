Сальмонельоз принесли з дитсадка: у Деснянському районі Києва у трьох дітей виявили отруєння

Усі хворі дітки перебувають на лікуванні в медзакладах Києва.

У Деснянському районі Києва у трьох дітей виявлено отруєння. Сальмонельоз діти принесли з дитсадка.

Про це повідомили у ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ".

За попередньою інформацією всі випадки захворювання, ймовірно, пов’язані з неякісним харчуванням дітей у закладі. Наразі, всі хворі перебувають на лікуванні в медичних закладах міста Києва.

"Надійшло три екстрених повідомлень про захворювання гострою кишковою інфекцією у дітей, які мешкають та відвідують дошкільний навчальний заклад у Деснянському районі м. Києва. За результатами проведених лікарями та фахівцями Центру необхідних бактеріологічних обстежень на кишкову групу інфекцій, було виділено Salmonella typhimurium. Розпочато епідеміологічне розслідування", - йдеться у повідомленні.

Сальмонельоз – це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Джерело збудника інфекції – тварини (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, свійська водоплавна птиця, кури, рептилії, коти, собаки, домашні гризуни), хворі на сальмонельоз люди або здорові бактеріоносії.

Симптоми сальмонельозу: підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання, діарея.

Сальмонела стійка до заморожування, і може продовжувати жити на харчових продуктах в холодильнику. До високих температур сальмонели куди менш стійкі: при 60°С вони гинуть за одну годину, при 80°С – за кілька хвилин.

Нагадаємо, у 10 мешканців Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів 17-18 липня зафіксували випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію. Ймовірною причиною хвороби могло стати вживання містянами 15-17 липня неякісної готової продукції в закладі громадського харчування Подільського району.

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