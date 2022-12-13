У депутата Держдуми РФ, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України, виявили 11 квартир у Києві

Столичні правоохоронці повідомили про підозру депутату російської Держдуми за посягання на територіальну цілісність України. Окрім того, в ході досудового розслідування стало відомо, що підозрюваний є власником 11 квартир у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

За даними правоохоронців, перед повномасштабним вторгненням як депутат теперішнього скликання Держдуми РФ голосував серед інших депутатів про надання дозволу на ведення військ на територію України.

"Водночас чоловік є уродженцем м. Маріуполь Донецької області. Встановлено, що фігурант у цьому році нагороджений медаллю "за отвагу" та "бойово"» медаллю "за асвабаждєніє Маріуполя" наказом так званого голови так званої "ДНР" Пушиліна", - йдеться у повідомленні.

Депутату повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Йдеться про фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинені особою, яка є представником влади.

Окрім того, в ході досудового розслідування було проведено вісім санкціонованих Голосіївським судом м. Києва обшуків. Під час вказаних заходів виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у місті Києва. На даний час вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру заступнику голови Держдуми РФ Олександру Бабакову, який голосував за анексію українських територій. Також він володіє енергетичними компаніями, які обстрілює Росія.

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