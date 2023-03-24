У день смерті Путіна пасажирів київської маршрутки очікує сюрприз: фото

Водій маршрутного автобуса в столиці України обіцяє безкоштовно возити пасажирів у день, коли помре президент держави-агресорки.

Пасажири маршрутного автобуса в Києві зауважили оголошення, в якому водій обіцяє не брати плату за проїзд у день, коли помре президент Російської Федерації Володимир Путін.

Відповідне фото опубліковане в соціальних мережах.

На опублікованому знімку можна побачити, що на дошці оголошень на перегородці за водієм встановлено табличку з написом: "В день смерті Путіна проїзд безкоштовний".

Автор фото не повідомив, в якому саме маршрутному автобусі його було зроблено. Невідомо також, у якому районі столиці працює водій цієї маршрутки. Хочеться вірити, що добрий почин підтримають також інші перевізники, і не лише в українській столиці.

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В коментарях до цього допису користувачі соцмереж обіцяють, що цього дня обов’язково куплять торт або "накриють поляну", щоб відсвяткувати таку радісну подію. Дехто пригадав, що в день смерті Сталіна у Нью-Йорку роздавали безкоштовно український борщ.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник вважає, що смерть російського диктатора Володимира Путіна ніяк не вплине на перебіг війни РФ проти України, адже війну підтримує не лише він, а і його оточення – так звана верхівка влади.

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