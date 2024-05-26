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У День Києва на Хрещатику сталася масова бійка: як відреагувала поліція (відео)

У День Києва на Хрещатику сталася масова бійка: як відреагувала поліція (відео)

У Києві поліція затримала учасників масової бійки / Фото: Поліція Києва / Facebook

Наразі невідомо, з якої причини молоді люди почали накидатися один на одного з кулаками.

У неділю, 26 травня, коли в столиці України святкували День міста, на головній вулиці Києва Хрещатику сталася масова бійка за участі кількох компаній молодих людей. 

Відео цього “махача” опублікували місцеві Telegram-канали. 

Наразі невідомо, з якої причини молоді люди почали накидатися один на одного з кулаками. Судячи з неоковирних рухів деяких забіяк, очевидно, вони переборщили із алкоголем. 

У ситуацію оперативно втрутилися наряди поліції. Учасників бійки затримали, вони дають пояснення поліцейським. 

У поліції Києва повідомили, що діям порушників  правопорядку буде надана відповідна кваліфікація.

У День Києва на Хрещатику сталася масова бійка

У День Києва на Хрещатику сталася масова бійка

Нагадаємо, у Києві наркоторговці одягали камуфляжну форму, видаючи себе за військових, і розвозили кокаїн в комендантську годину.

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