У Дарницькому районі Києва зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції: що сталося

Згідно з повідомленням Київського міського центру контролю та профілактики хвороб у Дарницькому районі Києва зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

За медичною допомогою звернулось вісімнадцять людей (п'ятнадцять дорослих і троє дітей) – мешканців столиці та Київської області. Сімнадцятьох з них госпіталізовано з попередніми діагнозами «гостра кишкова інфекція» та «гострий гастроентероколіт». В однієї людини лабораторно виділена Salmonella enteritidis.

Постраждалі пов'язують своє захворювання із вживанням шаурми, придбаної в павільйоні, розташованому у Дарницькому районі. Фахівцями Київського міського центру контролю та профілактики хвороб розпочато епідрозслідування, визначається та впроваджується комплекс протиепідемічних і профілактичних заходів, списки контактних осіб уточнюються. Протиепідемічні заходи тривають.

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Нагадуємо, що гострі кишкові інфекції є одними з найпоширеніших інфекційних захворювань, що можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай ГКІ спричинено бактеріями або вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою.

«Будь ласка, не нехтуйте правилами особистої гігієни, стежте за якістю їжі та напоїв, які вживаєте, особливо в літній період, коли температура повітря підвищується, що загрожує безпеці зберігання харчових продуктів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано випадки захворювання на ботулізм.

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