У ЦНАПах Києва відкрили пункти щеплення: пропонують три вакцини на вибір

У ЦНАПах Києва відкрили пункти щеплення: пропонують три вакцини на вибір

Щепитися можна в порядку живої черги безпосередньо у ЦНАПі або обрати зручний для вакцинації час через систему Helsi.

У Центрах надання адміністративних послуг майже у кожному районі Києва відкрили пункти щеплення від коронавірусу: пропонують три вакцини на вибір.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

Щепитися можна в порядку живої черги безпосередньо у ЦНАПі або за можливості обрати зручний для вакцинації час через систему Helsi.

"У рамках комплексної програми протидії поширенню COVID-19 точки вакцинації для киян відкриваються у громадських закладах Києва. З початку жовтня мешканці міста можуть вакцинуватися у зручному їм районному ЦНАПі. На сьогодні у ЦНАПах столиці провакциновано вже 1100 киян", – зазначив Усов.

Заступник голови КМДА повідомив, що пункти вакцинації відкрито у Центрах Дарницького, Голосіївського, Деснянського, Печерського, Святошинського, Оболонського та Солом’янського районів.

За його словами, для охочих щепитися доступні вакцини:

AstraZeneca (Covishield, SKBio); CoronaVac/Sinovac Biotech; Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Варто зазначити, що у Києві удвічі вищий рівень вакцинації порівняно із загальнодержавним.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко емоційно звернувся до жителів столиці із закликом вакцинуватися. Він наголосив, що 98% госпіталізованих до лікарень — нещеплені. І помирають, в абсолютній більшості, невакциновані пацієнти. Мер додав, що Київ перебуває на порозі червоної зони.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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