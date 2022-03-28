У чотирьох районах Києва відновили електропостачання – КМДА

Через бойові дії біля столиці знову пошкодили дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі Дніпра.

У Києві електропостачання відновили у споживачів на Виноградарі, Борщагівці, у Вітряних горах та Пущі Водиці. Наразі фахівці працюють, щоб повернути світло у Біличах, повідомили у КМДА.

Через бойові дії біля столиці знову пошкодили дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі Дніпра.

"Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли", - йдеться у повідомленні.

Фахівці ДТЕК "Київські електромережі" проводять оперативне перемикання на резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури. Решті споживачів відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Для ліквідації аварії задіяли щонайменше сім бригад енергетиків.

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