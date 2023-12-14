У Чорнобильському заповіднику помітили звіра, неприродного для цієї місцевості: фото

Єнот уссурійський, або єнотоподібний собака належить до тих тварин, що залягають у зимову сплячку, але цей – чомусь прокинувся.

У Чорнобильському заповіднику на Київщині помітили звіра, неприродного для цієї місцевості, – це єнот уссурійський, або єнотоподібний собака.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник та оприлюднив фото милої тварини.

У Заповіднику розповілти, що єнот уссурійський, або єнотоподібний собака належать до тих тварин, що залягають у зимову сплячку. Вони вистилають нору сухою травою та мохом, а восени активно харчуються, інколи приростаючи у вазі удвічі.

Проте сон в єнота уссурійського – неглибокий. Він може часто прокидатися, а під час відлиги навіть виходити на пошук їжі.

"Чому не спить тварина, яку сфотографували співробітники Заповідника? Цьому може бути декілька причин: хвороба, недостатній запас підшкірного жиру, втеча від сильнішого хижака", - припустили співробітники Чорнобильського заповідника.

Єнот є мисливським видом ссавців. Чисельність виду в Україні становить близько 10 тисяч особин і має тенденцію до зростання. Однак слід пам'ятати, що єноти часто бувають заражені сказом, тому поводитись із ними слід обережно.

Нагадаємо, вже кілька років поспіль співробітники Чорнобильського заповідника спостерігають за дивним, як на погляд пересічного обивателя, феноменом: стадом здичавілих корів, які прекрасно почуваються у зоні відчуження за будь-якої пори року.

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