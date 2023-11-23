У Чорнобильському заповіднику показали природні явища казкової краси: фото

У Чорнобильському заповіднику показали природне явище казкової краси – змерзлі тумани.

Відповідні фото Заповідник оприлюднив на своїй сторінці у Facebook 23 листопада.

"Паморозь. Ці красиві дрібнозернисті кристали – то змерзлі тумани, що замість звичних росяних краплин накривають крижаним блиском все навкруги – гілки, траву, старе листя, ще не зірване вітром павутиння. І одразу пейзаж – зі звичного сумного пізньоосіннього – перетворюється на казковий і нереальний… Та навряд чи надовго. Навіть листопадове сонце може з легкістю розтопити паморозеву красу", - йдеться у дописі під чарівними світлинами Дениса Вишневського.

Крім того, у Заповіднику розповіли про ще одне неймовірно гарне природне явище – листопадове світло.

Листопадове світло у Чорнобильському заповіднику

"Листопадове світло... Пору пізньої осені називають присмерком чи сутінком року, бо це – час найтемніших і найбільш непроглядних ночей. Але листопад має власне – пронизливе і серпанкове – світло. Воно не б’є в очі, не заповнює все навколо неймовірною сонячною енергією, не спонукає до життя й росту… Ні… Воно огортає все навколо оксамитовим спокоєм, заколисує й замріює до наступного ранку-весни", - йдеться в описі під фото.

Нагадаємо, раніше Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив фото, як звірі зустрічають казкові світанки.

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