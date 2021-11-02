У Чорнобильському заповіднику невідомі незаконно видобували пісок: фото

Поліцейські вилучили з місця події як речові докази зразки піщаної суміші та екскаватор марки Hyundai 170W.

У Чорнобильському заповіднику невідомі незаконно видобували пісок.

30 жовтня, під час відпрацювання зони відчуження та зони безумовного відселення поліцейські відділу поліції № 1 (м. Чорнобиль) Вишгородського РУП спільно з працівниками Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили факт видобування піску на землях ЧРЕБЗ.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції.

Встановлено, що видобування піску невідомими особами на землях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника велося без належних на те підстав та документів.

Координати вказаної земельної ділянки, на якій добувався пісок, накладаються на землі кадастрової публічної карти Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Поліцейські вилучили з місця події як речові докази зразки піщаної суміші та екскаватор марки “Hyundai 170W”, за допомогою якого видобувався пісок.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, на Херсонщині зафіксували масовий мор риби через порушення технологічного процесу під час видобування піску.

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