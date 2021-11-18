У Чорнобильському заповіднику молодий вовк грався та позував фотографу: фото

Величний звір був обережним, але й підпускав авто досить близько.
Працівники Чорнобильского заповідника зустріли на днях групу вовків із чотирьох особин на березі Прип'яті.
Про це написав науковий співробітник заповідника Сергій Домашевський у Facebook.
"Усі, крім одного молодого та спокійного, пішли у чагарники. Довелося зайнятися фотосесією. Прекрасний звір був обережним, але й підпускав авто досить близько. Погравшись трохи у "відійду і перейду трохи набік", ми розійшлися у своїх справах. І мій настрій покращився", - написав він.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику показали рідкісного птаха, який атакує дослідників.
Крім того, у Чорнобильському заповіднику у фотопастку потрапили рідкісні, майже зниклі тварини.
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