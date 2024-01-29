У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапила мама-лосиха та її лосеня: фото

У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапила мама-лосиха та її лосеня.

Відповідну світлину оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

"Невеличка сімейка. З одного боку – невеличка, бо тут лише мама-лосиха та її майже доросле лосеня. З іншого – всі зменшувальні слова ніяк не асоціюються з лосями. Бо навіть чималі олені на фоні своїх найближчих родичів виглядають скромно. Ось величні й статечні – так. Такі вони – наші лосі", - йдеться у дописі Заповідника під фото.

Лосине сімейство / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Взимку лосі харчуються вдень, а вночі майже весь час залишаються на лежанні. У великі морози тварини лягають в пухкий сніг так, що над ним стирчать тільки голова і загривок, що скорочує тепловіддачу. Взимку лось сильно толочить сніг на ділянці, званій у мисливців лосиним "стійбищем", стойбом. Розташування стойб залежить від кормних місць.

Лосі занесені до Червоної книги України.

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Гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін раніше розповідав ТСН.ua, що лосеня в жодному разі не можна розлучати з мамою, бо лосине молоко незамінне. Він пояснив, якщо відібрати лосеня від мами, то малюк просто не виживе. Скільки вже до зоопарку не привозили лосенят – вони гинуть.

"Лосине молоко неможливо замінити іншим чи якось його повторити. Інколи лосенят вдається вигодувати лісівникам, але це дуже велика рідкість", - зазначив Трантін.

Нагадаємо, вже кілька років поспіль співробітники Чорнобильського заповідника спостерігають за дивним, як на погляд пересічного обивателя, феноменом: стадом здичавілих корів, які прекрасно почуваються у зоні відчуження за будь-якої пори року.

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