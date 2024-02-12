У Чорнобильському заповіднику до фотооб'єктиву потрапив найбільший пернатий хижак Полісся

У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотооб'єктиву потрапив найбільший пернатий хижак Полісся – орлан-білохвост.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Велич, зосередженість, впевненість і сила – ось що ви можете побачити на цій світлині", – йдеться у дописі під фото.

Зазначається, що орлан-білохвіст – один із найбільших хижих птахів, що мешкають в Україні. Самки (як і у всіх денних та нічних хижих птахів, вони більші за самців) важать до 6 кг з розмахом крил до 2,5 м.

У розмірах і масі тіла птах поступається хіба іншому хижакові України – чорному грифу, який мешкає в горах Криму.

Свою назву орлан-білохвіст отримав через білий хвіст, який контрастує із загальним світло-бурим тоном оперення птиці. Тільки на п'ятому році, коли птах досягає статевозрілого віку, його хвіст набуває білого кольору.

Наразі орнітологи оцінюють вітчизняну популяцію білохвоста у 180-200 пар.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили найменшу в Україні сову. Довжина тіла сичика-горобця – 15-17 см з пір’ям, а вага і зовсім смішна – 50-77 грамів. Водночас розмір не заважає пташці успішно полювати.

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