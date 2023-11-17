У Чорнобильській зоні вимирають велетенські соми: фото

Риба, світлину якої оприлюднив Чорнобильський заповідник, опинилась на суші через пересихання водойми.

У Чорнобильській зоні біля ЧАЕС зафіксовано вимирання гігантських сомів у штучній водоймі, яка призначалася для охолодження реакторів станції.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook.

За словами екологів, колись величезний ставок, що наповнювався з річки Прип'ять, давно перетворився на каскад озер, що поступово меліли. Від 2016 року водоймище перестали підживлювати. Вода випаровується, а разом із нею зникає і риба, зокрема гігантські соми, яких любили годувати хлібом туристи.

Також читайте Рибалка упіймав величезну рибу вагою з 14-річного підлітка

У Чорнобильському заповіднику опублікували фото однієї такої риби, яка опинилась на суші через пересихання водойми. Від велетня залишилися лише хребет і голова з великою пащею.

Цей велетенський сом опинився на суші через пересихання водойми / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, в одному з озер Києва чоловік виловив рибу-гіганта.

Раніше у столиці рибалка зловив незвичайну рибу з "людськими зубами".

Читайте також: