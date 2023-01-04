У Чорнобильській зоні вдруге за довгий час зафіксували бурого ведмедя (фото)

Станом на початок 20-го століття бурі ведмеді збереглися лише в Карпатах.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника 2022 року фотопастки вже вдруге зафіксували присутність бурого ведмедя.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці заповідника.

Зауважимо, що до 17-го століття ареал проживання бурих ведмедів охоплював усю лісову та лісостепову зони території сучасної України. Проте внаслідок антропогенного перетворення природного середовища на початку 20-го століття ведмідь зберігся лише в Карпатах.

"Як і в 2020-му, в 2022-му році ми знову зафіксували на заповідних територіях ведмедя бурого. Сподіваємося, що ця особина залишиться тут на постійно", – йдеться в заяві Чорнобильського РЕБЗ.

Фото з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів"

Фото з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів"

У повідомленні також зазначається, що фотомоніторинг великих ссавців на цій території був розпочатий 2020 року в межах проєкту "Полісся – дика природа без кордонів". Того ж року в заповіднику вперше і сфотографували бурого ведмедя.

Зазначається, що 2022 року через окупацію та бойові дії дослідження призупинились. Проте їх поновили вже влітку, коли й відновилася робота офісу біосферного заповідника в Чорнобилі.

Про появу бурого ведмедя в Чорнобильській зоні відчуження почали говорити у 2001-2002 роках, але тоді там не виявили ознак постійної присутності виду. Аж 2010 року на стовбурі сосни зоологи зафіксували "задири" ведмедя. А в 2014-2016 роках за допомогою фотопасток вдалося отримати достовірні свідчення присутності виду.

Нагадаємо, через аномальне потепління в січні у Києві жителі міста помітили на Осокорках метеликів "Павиче око", а в парку "Наталка" розквітли сакури.

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